Sky - Dybala, Napoli ancora in corsa: si aspetta una contromossa alla Roma

La Roma ha fatto la prima proposta ufficiale per Paulo Dybala, ma sul giocatore c’è anche il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma ha fatto la prima proposta ufficiale per Paulo Dybala, ma sul giocatore c’è anche il Napoli. Questi gli aggiornamenti di Luca Cilli, giornalista Sky, ai microfoni di Sky Sport 24: ”La proposta di De Laurentiis è altrettanto interessante dal punto di visto tecnico. E poi c’è il fascino di Napoli e del Maradona per un argentino. In questo caso diritti di immagini non potrebbero rappresentare un problema all’interno di questa trattativa, cosa non scontata quando si parla del Napoli. Vedremo se ora ci sarà la contromossa del Napoli, da lunedì in poi saranno giorni importanti per capire la risposta e il futuro dell’argentino. Dybala ha chiesto sempre un ingaggio da 6,5-7mln, vedremo se abbasserà le sue pretese”.