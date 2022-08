Sky - Fabian-Navas, trattative parallele: il decreto crescita può aiutare sull'ingaggio

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato della doppia trattativa tra Napoli e Psg ai microfoni dell’emittente satellitare.

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato della doppia trattativa tra Napoli e Psg ai microfoni dell’emittente satellitare: “Per Fabian Ruiz trattativa ancora non definita, ma si va in quella direzione. Il Napoli parte da una valutazione di 30mln ma si potrebbe arrivare a 25 più bonus. Contatti continui col Psg, c’è stata un’accelerata nelle ultime ore. La trattativa è parallela a quella di Keylor Navas, che il Napoli gradisce più di Kepa. Per il portiere costaricano c’è il problema ingaggio, ci vorrebbe un contributo importante da parte del Psg. A Navas però si potrebbe fare un contratto biennale, scatterebbe in questo modo il decreto crescita con dei benefici fiscali per il Napoli”.