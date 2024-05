Sky - Italiano mette in stand-by il Torino: aspetta la chiamata del Napoli o del Bologna

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato del nome di Vincenzo Italiano accostato al Napoli come possibile nuovo allenatore

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato del nome di Vincenzo Italiano accostato al Napoli come possibile nuovo allenatore per la prossima stagione. L'attuale tecnico della Fiorentina, i cui contatti con il Torino si erano intensificati (Juric è in scadenza e non rinnoverà), ha messo in stand-by la società granata. Vuole aspettare la grande chiamata che con i numerosi movimenti di quest'estate, potrebbe arrivare da parte del Napoli o del Bologna.

Gianluca Di Marzio ha parlato anche di Alessandro Buongiorno accostato al Napoli come operazione in entrata per la prossima finestra di mercato estiva. Su di lui però ci sarebbero anche l'inter, che lo sta oservando da tempo, e la Juventus che lo monitora in caso di cessioni in difesa: "Calciomercato | Su Buongiorno non solo il Napoli si sta muovendo da tempo, ma anche l'Inter c'è e lo ha inserito ai primi posti della lista dei rinforzi in difesa. Sullo sfondo anche la Juventus, ma solo se dietro ci sarà un'uscita importante".