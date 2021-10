Sky - Osimhen, da valutare il rientro col Verona: i tempi di recupero

Stamattina Victor Osimhen si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una contrattura ai gemelli del polpaccio destro. Per il rientro dell’attaccante del Napoli sono previsti, secondo Sky Sport, circa dieci giorni. Il nigeriano potrebbe anche farcela in una settimana, ma in ogni caso difficilmente sarà rischiato nella gara di Europa League contro il Legia Varsavia. Le sue condizioni saranno valutate in vista del Verona: se non dovesse farcela, rientrerebbe dopo la sosta, in maniera tale da sfruttare la pausa per recuperare al meglio.