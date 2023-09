Sky - Osimhen-Garcia, c'è già stato un faccia a faccia: le ultime

Collegato a Castel Volturno, il giornalista Sky Massimo Ugolini ha dichiarato

Collegato a Castel Volturno, il giornalista Sky Massimo Ugolini ha commentato il gesto clou della gara di Bologna: "Non è nuovo Osimhen a questo tipo di atteggiamenti, ma anche il suggerimento tattico al momento della sostituzione vuol dire che non c'è assolutamente rispetto dei ruoli e questo è un aspetto preoccupante. Osimhen mandava a quel paese anche Spalletti ma non ha mai sindacato sugli aspetti tattici. C'è già stato un faccia a faccia tra l'allenatore e il giocatore. Ora ci si aspetta di più da parte di tutti".