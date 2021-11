Sky - Rinnovo Insigne, fase di riflessione: Lorenzo sta valutando l'offerta del Napoli

Ultime sul rinnovo di Lorenzo Insigne, riportate dalla redazione di Sky Sport: "C'è una fase di riflessione in corso, successiva alla prima offerta di rinnovo presentata dal Napoli circa un mese fa. Una proposta che il giocatore, insieme al suo agente Vincenzo Pisacane, sta valutando attentamente, prima di dare una risposta al presidente De Laurentiis e, eventualmente, aprire una nuova fase, quella in cui Lorenzo Insigne porterà al club azzurro le sue richieste, che non sono solo economiche ma anche progettuali".