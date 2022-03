Sky - Striscione contro Napoli, il Verona non rischia nulla: niente multa né chiusura stadio

La Digos sta indagando per risalire ai responsabili dello striscione schifoso esposto a Verona la notte prima della sfida col Napoli.

La Digos sta indagando per risalire ai responsabili dello striscione schifoso esposto a Verona la notte prima della sfida col Napoli. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui però le operazioni risulterebbero complicate in quanto lo striscione è stato immediatamente tolto, escludendo così ogni tipo di collegamento con l'evento sportivo.

Cosa rischia il Verona

In caso di identificazioni e di collegamento con l'evento, si ricorrerebbe al DASPO per gli autori dello striscione. Il fatto che fosse lontano dallo stadio diventa esimente per la società perchè, secondo la legge, la responsabilità oggettiva scatta per gli atti commessi all'interno dello stadio o nelle aree adiacenti. Niente multa, dunque, né chiusura stadio: non sono previste sanzioni.

Cosa rischiano gli autori dello striscione

Il club, dunque, non rischia nulla per lo striscione. Gli autori, invece, potrebbe andare incontro anche a sanzioni penali: esiste la legge Mancino, infatti, che punisce l'istigazione alla violenza per motivi discriminatori.