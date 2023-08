Sky - Zanoli vuole andare via, al momento il Napoli non apre al prestito: la situazione

In casa Napoli tiene banco questione Alessandro Zanoli.

In casa Napoli tiene banco questione Alessandro Zanoli. Il terzino destro, rientrato dal prestito alla Sampdoria, spinge per andare via. Zanoli, avendo davanti a sé Di Lorenzo vorrebbe partire in prestito per poter giocare con maggiore continuità. Al momento però il Napoli non apre al prestito perché Garcia vuole tenerlo. Intanto sul giocatore rimangono gli interessi di Genoa,Torino e Salernitana. Il classe 2000 piace all'estero a Bournemouth e Sporting. A riferirlo è Sky Sport.