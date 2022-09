SSCNapoli, dott. Canonico: "Osimhen? Dopo Ajax giorni decisivi, le ultime sul rientro"

GIOVANILI ITALIA UNDER 18, BATTUTA DI MISURA LA SERBIA: 15' PER L'AZZURRINO D'AVINO Vince di misura l'Italia Under 18 di Franceschini che regola i pari età della Serbia nella prima delle due amichevoli in programma tra oggi e sabato 24 settembre. Vince di misura l'Italia Under 18 di Franceschini che regola i pari età della Serbia nella prima delle due amichevoli in programma tra oggi e sabato 24 settembre. LE ALTRE DI A CDA JUVE, SARÀ ANCORA ROSSO DI 250 MILIONI: È ADDIRITTURA PEGGIORATO RISPETTO ALL'ULTIMO Il bilancio 2021-22 che il CdA della Juventus approverà oggi segna un passivo di circa 250 milioni, peggiorativo rispetto a quello precedente Il bilancio 2021-22 che il CdA della Juventus approverà oggi segna un passivo di circa 250 milioni, peggiorativo rispetto a quello precedente