Tmw - Petagna-Monza, via libera per Simeone al Napoli: affare in prestito con obbligo, le cifre

Giovanni Simeone è sempre più vicino al Napoli: escluso da amichevoli e gare ufficiali, l'argentino dovrebbe passare a breve in azzurro in prestito oneroso con obbligo di riscatto a 14-15 milioni complessivi tra cifra iniziale, riscatto e bonus. Con il Monza che avanza su Petagna, il Napoli è pronto a chiudere il domino di punte che porterà il figlio del Cholo al San Paolo. Per il giocatore quinquennale intorno a 1,5 milioni a stagione. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.