Tmw - Via libera per Raspadori: il Sassuolo sta per chiudere per il sostituto

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Andrea Pinamonti vicino al Sassuolo. Secondo quanto raccolto da TMW, il club neroverde e l'Inter hanno già raggiunto l'intesa per l'attaccante reduce dall'ottima stagione con la maglia dell'Empoli. Adesso c'è da trovare l'accordo fra il club e la punta, ma l'intesa e vicina. Il Sassuolo vuole chiudere in tempo brevi per poi dare il via alla cessione di Giacomo Raspadori al Napoli.