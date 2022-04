Tuttosport - Addio Osimhen ipotesi concreta, due club pronti a offrire cifra monstre

"Lo stesso Spalletti aveva confessato domenica che trattenere Mertens sarebbe una scelta corretta e che non c'è aria di crisi tra presidente e allenatore"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In estate sarà molto difficile per il Napoli resistere all'assalto della Premier League per Victor Osimhen. Ne scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Con l'addio di Insigne e l'ipotesi concreta che Newcastle o Arsenal portino nelle casse azzurre i 120 milioni di euro per Osimhen , trattenere Mertens significherebbe avere in squadra un attaccante esperto e molto benvoluto dalla tifoseria.

Lo stesso Spalletti aveva confessato domenica che trattenere Mertens sarebbe una scelta corretta e che non c'è aria di crisi tra presidente e allenatore" si legge sul quotidiano.