Tuttosport - Juve non replicherà a De Luca, intanto aumentano le possibilità di un 3-0

Il quotidiano Tuttosport analizza l'uscita di ieri del governatore Vincenzo De Luca, parlando di una "mossa politica", alla quale il club bianconero non risponde perché "non ha intenzione di farsi strumentalizzare da chi fa politica attraverso il calcio, per fare pressioni sul giudice sportivo, chiamato a decidere sul 3-0 a tavolino o il rinvio della gara". Inoltre, il quotidiano racconta che la sentenza arriverà solo a metà della prossima settimana perché, consapevole che il suo verdetto farà giurisprudenza, si prende tutto il tempo necessario per analizzare e valutare. Negli ultimi giorni - si legge - è cresciuta la possibilità della vittoria a tavolino per evitare che altri club con positivi possano seguire l'esempio del Napoli.