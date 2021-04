Tuttosport - La Samp se la prende con l'arbitro: due gli episodi contestati

Il Napoli risponde presente nella lotta Champions, la Samp se la prende con l'arbitraggio di Valeri. Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport che ricostruisce gli episodi contestati dalla squadra di Claudio Ranieri: "Se i gol di Fabian Ruiz e Osimhen trascinano gli azzurri a un successo fondamentaleche riscatta la sconfitta di mercoledì scorso con la Juventus, i blucerchiati recriminano per un paio di episodi: prima il gol del possibile 1-1 annullato (con l'ausilio del Var, Aureliano) a Thorsby, poi per un fallo di Mertens sullo stesso Thorsby a centrocampo da cui nasce il contropiede del raddoppio partenopeo che chiude i conti. "Sull'azione del gol annullato c'è stato un duello con Koulibaly. Io sono andato sulla palla prima di lui. Per me non era fallo. Non so se hanno annullato il gol per quello o per un fallo di Keita su Ospina. Peccato, poteva essere il pareggio contro un Napoli in grande forma": racconta lo stesso Thorsby.

"Davide stava riuscendo a pareggiare con Golia - dice Claudio Ranieri -. Abbiamo fatto una gara gagliarda, su quel gol ci hanno fischiato la carica di Keita su Ospina. Io però mi sono lamentato di più sulla seconda rete del Napoli. Un duello a centrocampo tra Mertens e Thorsby, vi dico che Mertens non ha visto neppure palla e lo ha sbilanciato. Un secondo gol a mio avviso generoso, per me c'era il fallo a metà campo".