Tuttosport - Spalletti oggi mostrerà un dato ai calciatori per convincerli che lo scudetto è possibile

Tra le 7 formazioni di testa in A soltanto quella allenata dal tecnico Spalletti ha un differenziale migliore rispetto alla stessa giornata di un anno fa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli, tutto ancora si può fare: anche lo scudetto. Crede ancora nel tricolore il quotidiano Tuttosport, che si affida a un dato per spiegare come gli azzurri siano ancora in corsa per il massimo traguardo in campionato: "L'esercizio didattico è semplice semplice e va mostrato agli scettici che vedono il Napoli già lontano dallo scudetto. Tra le sette formazioni di testa in Serie A soltanto quella allenata dal tecnico Luciano Spalletti ha un differenziale migliore rispetto alla stessa giornata di un anno fa (+4) mentre le altre hanno un passivo più o meno significativo: Milan +1, Inter -10 (ma deve recuperare una gara), Juventus -5, Atalanta -8 (deve recuperare una partita), Roma -3 e Lazio -4.

Il conto sarà servito oggi dal coach toscano su di un piatto d’argento per tutti i calciatori del suo organico, a beneficio soprattutto di quelli che potrebbero aver subito un contraccolpo dopo il ko casalingo contro la capolista Milan".