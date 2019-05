Il Boca alza l'asticella per Almendra: ora servono 30 mln, non c'è solo il Napoli

Augustin Almendra (19) resta uno degli obiettivi caldi di casa Napoli. Il giocatore argentino si appresta a cominciare il Mondiale Under 20, e cosi e la valutazione sembra essere anche aumentata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, "per lui, come per Lozano, la valutazione è aumentata nelle ultime settimane, dopo il gran parlare che s’è fatto per l’interessamento del Napoli e di altri club europei. Adesso, Daniel Angelici, il presidente del Boca, chiede 30 milioni di euro per cedere il proprio gioiellino, mentre si era partiti da una base di 20 milioni non più tardi di un mese fa".