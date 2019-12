Incredibile dall'Inghilterra: per Ancelotti mega-stipendio come Mourinho e Klopp, le cifre

Carlo Ancelotti è pronto a cominciare una nuova avventura sulla panchina dell'Everton. Un accordo, quello con i tofees, che garantirebbe al tecnico italiano un ingaggio record: come riportato dal portale inglese The Sun, Ancelotti guadagnerebbe ben 14mln di sterline, che al cambio equivalgono a 16,4mln di euro, ma 3mln di euro legati al bonus salvezza. Un accordo che, dunque, ha convinto l'ex allenatore del Napoli a prendere in mano una squadra in piena crisi come l'Everton, al momento finita a ridosso della zona retrocessione. Un stipendio che sarebbe al pari di quello dei big tecnici in Premier, dietro soltanto a Guardiola, Mourinho e Klopp.