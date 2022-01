Infortunio Insigne, Dott. Canonico fiducioso: “In 2 settimane dovrebbe recuperare”

Un paio di settimane di stop per Lorenzo Insigne, capitano del Napoli. A dirlo, nel corso di una intervista rilasciata a 'Radio Kiss Kiss Napoli', il responsabile dello staff medico del Napoli Raffaele Canonico: “Insigne? Abbiamo fatto ieri un'ecografia ed oggi una risonanza, ha avuto un piccolo trauma distorsivo all'adduttore breve della gamba destra. In un paio di settimane dovrebbe recuperare. Lorenzo ha sempre risposto bene agli infortuni muscolari. La prognosi è questa. I tempi sono quelli sono quelli per un infortunio ad un muscolo abbastanza tranquillo. Siamo fiduciosi, ha già iniziato la riabilitazione e nei prossimi giorni lo rivaluteremo”.