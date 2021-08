Insigne e quel modulo che lo allontana dall’Inter

Lorenzo Insigne e la fascia sinistra: un binomio quasi inscindibile. Ci hanno provato in tanti a dirottare il capitano azzurro in altre zone del campo, con lo stesso Sarri che aveva provato a cucirgli addosso il ruolo di trequartista nell’iniziale 4-3-1-2 proposto nelle prime settimane sulla panchina azzurra. Esperimenti tutti ben presto archiviati tra i fascicoli delle idee non certo geniali, con il numero 24 che alla fine aveva sempre manifestato il desiderio di tornare nella sua zona prediletta.

Stesse problematiche registrate anche nel 4-4-2 di Ancelotti, spinto da una mezza sommossa popolare verso il 4-3-3. Appare difficile pensare, dunque, che Insigne rappresenti una reale pista di mercato per l’Inter, che nel 3-5-2 di Simone Inzaghi avrebbe da inserire calciatori con caratteristiche totalmente differenti. Che sia un piccolo depistaggio per mettere pressione al Napoli e a De Laurentiis in chiave rinnovo? Al mercato, l’ardua sentenza…