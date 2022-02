Inter, il vice di Inzaghi a Dazn: “Gara importante, ma non è decisiva. Su Dimarco..."

Il vice di Simone Inzaghi, squalificato, Massimiliano Farris, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Avete la sensazione che sia un bivio?

“È sicuramente una partita importante ma mancando ancora molte giornate e molti punti non sarà decisiva, ma può indirizzare il campionato”.



Dimarco al posto di D’Ambrosio per lasciare Skriniar su Insigne?

"Neanche tanto quello ma per un naturale avvicendamento. D’Ambrosio aveva fatto molto bene in Coppa Italia, ma abbiamo tanti giocatori e ne abbiamo scelti undici per iniziare e ce ne sono tanti altri in panchina che possono aiutarci. È un modo per portare avanti la nostra idea di squadra”.