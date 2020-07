Karnezis a Sky: "Con L'Udinese serve vincere e convincere! Sulla gara col Barça..."

Ai microfoni di Sky è intervenuto il portiere greco del Napoli Orestis Karnezis per parlare della prossima sfida contro l'Udinese mettendo nel mirino la grande sfida del Camp Nou col Barcellona: "Ad Udine ho lasciato un pezzo del mio cuore. Lì, sono stato 3 anni in cui sono cresciuto molto. Loro, in classifica, sono un po' in basso, ma hanno giocatori importanti. E' una partita che dobbiamo vincere facendo una grande prestazione.

Barcellona? Sarà difficilissima, anche loro non stanno vivendo un buon momento. Tutti stiamo vivendo delle difficoltà, quindi può succedere di tutto. Questa partita l'aspettiamo tutti, ma non possiamo permetterci di pensare solo alla sfida con i catalani. Rischiamo di rovinare tutto quello che stiamo creando in questo periodo".