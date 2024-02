L'impresa di Mazzarri: 0 gol pure col Milan senza 3 centrali e poi con un 2005

In casa Milan la notizia migliore, sottolineata anche da Pioli in tutte le interviste post-partita, è non aver preso gol.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Milan la notizia migliore, sottolineata anche da Pioli in tutte le interviste post-partita, è non aver preso gol. La squadra rossonera infatti si presentava con più gol subiti del Napoli, giocando da tempo senza i due centrali titolari Thiaw e Tomori, la prima alternativa Kalulu e con Kjaer recuperato ma che non ha completato la partita. Anche per questo hanno dovuto richiamare dal prestito Gabbia e promuovere il giovane 2005 Simic.

Nonostante questo, anziché accentuare le difficoltà difensive Mazzarri ha preferito partire con un attaccante in meno per aggiungere un centrale in più sul solo Giroud (larghissimi gli esterni, di competenza di quinti difensivi del Napoli) creando solo conflitti di competenza come in occasione del gol. Il risultato è che il Napoli ha chiuso la quinta trasferta di fila senza segnare, come oltre la metà delle gare della gestione Mazzarri, creando pochi presupposti (solo 0,5xG) e Pioli può esultare per una porta finalmente inviolata: "Ho avuto tanti confronti con i giocatori per il nostro atteggiamento in fase difensiva, per stare più compatti. E' stato un Milan ordinato e che ha lavorato tanto. Abbiamo vinto e senza subire gol: questo ci deve dare fiducia".