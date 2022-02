La difesa top sfida il miglior attacco con un Koulibaly in più. Ma nei numeri l'assenza...

Ritornano gli africani e c'è finalmente abbondanza per Luciano Spalletti. Il tecnico infatti per la sfida contro l'Inter dovrà decidere se confermare Lobotka - diventato nel frattempo leader e punto di riferimento - o rilanciare subito Anguissa mentre per Koulibaly il discorso è diverso. Il difensore è il leader tecnico e dello spogliatoio, Spalletti l'ha sottolineato ad ogni occasione pubblicamente, e dovrebbe bastare una rassicurazione del giocatore sulle sue condizioni fisiche e mentali - dopo i festeggiamenti in patria e le tante cerimonie per la vittoria della Coppa d'Africa - per restituirgli subito il posto da titolare al fianco di Rrahmani.

La migliore difesa del campionato

Eppure Juan Jesus non ha assolutamente demeritato, andando oltre ogni aspettativa, e che grazie ad una grande organizzazione collettiva può restituire a Koulibaly una difesa che ha lo score migliore del campionato, come l'aveva lasciata (il senegalese si infortunò il 1 dicembre col Sassuolo). Il Napoli ha subito solo 16 gol in 24 partite, 3 gol in meno dell'Inter che sabato farà visita al Maradona, e nei 5 top campionati europei solo il City di Guardiola ha preso meno reti (14)

A caccia di un altro cleen-sheet

La risalita del Napoli, uscendo da avversità di ogni tipo negli ultimi due mesi, è dovuta ad una straordinaria solidità difensiva più che al reparto avanzato che da poco ha ritrovato Osimhen e che continua a vedere diversi giocatori non al top (Insigne è a quota zero gol su azione e Politano ad uno). Domenica contro il Venezia è arrivato il 13esimo cleen-sheet, il terzo da inizio 2022 su cinque partite, ma ora arriva l'esame contro il miglior attacco del campionato.