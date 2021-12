La retromarcia della Gazzetta: "Per il regolamento non c'è da discutere su gol annullato a Kessie"

"Secondo il regolamento non c’è neanche da discutere". Anche la Gazzetta dello Sport si arrende all'evidenza e scrive così sulla rete annullata al Milan contro il Napoli: "I gol di Atalanta e Milan sono da annullare perché, in base alle linee guida della regola 11, le posizioni di Palomino (su Cristante) e Giroud (su Juan Jesus) sono “impattanti”, influenzano in qualche modo il difensore. Quindi si tratta di fuorigioco punibile.

basta la vicinanza per parlare di impatto o influenza: in questo caso siamo oltre, c’è un contatto fisico evidente, i due giocatori sono quasi aggrovigliati, e quindi è molto difficile negare l’effetto sul difensore. Inoltre, nel fuorigioco rileva la posizione oggettiva, non la volontarietà. Non c’è dubbio che Giroud non avesse nessuna intenzione di ostacolare Juan Jesus, ma ai fini del regolamento questo non conta".