Linea a 5 e rigore negato all’Ucraina al 93’, l’Italia soffre ma va agli Europei

Missione compiuta per l’Italia. Basta lo 0-0 con l’Ucraina per volare a Euro2024.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Missione compiuta per l’Italia. Basta lo 0-0 con l’Ucraina per volare a Euro2024. Decisiva la vittoria di San Siro che ci ha permesso di arrivare all'ultima curva con gli stessi punti della squadra di Rebrov ma con due risultati su tre a disposizione. La prima occasione è stata degli azzurri, targata Federico Chiesa e sugli sviluppi del primo calcio d'angolo della partita. Un po' una costante dei primi 25 minuti con gli azzurri che nella prima parte di gara si sono resi pericolosi soprattutto sugli sviluppi di corner. Dall'altro lato, l'Ucraina ci ha provato esclusivamente dalla distanza e ha creato l'occasione più pericolosa nella prima parte di match con un tiro di Sudakov contro cui è servita tutta la reattività di Donnarumma.

Dal 29esimo in poi è salito in cattedra Federico Chiesa che prima ha innescato Frattesi per l'occasione più clamorosa della prima frazione e poi almeno altre due volte ha creato panico nell'area avversaria con occasioni però solo potenziali. La partita nella ripresa è cambiata: nel suo sviluppo, nel livello di agonismo, per fortuna non nel punteggio. L'Italia nel finale ha saputo soffrire, gestire il pareggio e alla fine ha portato a casa il risultato. Recrimina l’Ucraina per un rigore negato dall’arbitro in pieno recupero