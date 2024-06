Lobotka giura amore: “A Napoli mi trovo bene, club vuole che resti. In mutande dopo lo scudetto..."

GIOVANILI LA DINASTIA CAVANI IN AZZURRO CONTINUA: NEGLI ESORDIENTI BRILLA LA STELLINA LUCAS, FIGLIO DI EDI Gli azzurrini del Napoli hanno conquistato ieri la nona edizione del Mundianapoli, torneo riservato agli Esordienti e promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara in collaborazione con l’Arci Uisp Scampia, e il premio di miglior giocatore se l’è aggiudicato... Gli azzurrini del Napoli hanno conquistato ieri la nona edizione del Mundianapoli, torneo riservato agli Esordienti e promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara in collaborazione con l’Arci Uisp Scampia, e il premio di miglior giocatore se l’è aggiudicato... SERIE A LA ROMA ACCELERA PER HUMMELS A COSTO ZERO: LA CHIAVE È SMALLING Piazzare Smalling in Arabia Saudita azzerando il costo dell'ingaggio da 3,5 milioni potrebbe permetterebbe un'accelerazione sul tedesco. Piazzare Smalling in Arabia Saudita azzerando il costo dell'ingaggio da 3,5 milioni potrebbe permetterebbe un'accelerazione sul tedesco.