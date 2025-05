Spalletti attacca ADL: club infastidito per modi e tempi, questa la scelta del patron

vedi letture

Nella giornata di martedì sono uscite fuori alcune anticipazioni del libro dell'ex tecnico del Napoli, che è tornato a parlare del suo rapporto con il patron

Luciano Spalletti ed un attacco ad Aurelio De Laurentiis che ha infastidito il Napoli. Nella giornata di martedì sono uscite fuori alcune anticipazioni del libro dell'ex tecnico del Napoli, che è tornato a parlare del suo rapporto con il patron. Tra le frasi più discusse, quella sui motivi dell'addio"Se ci fosse stato più rispetto umano, più dialogo e più apertura su cosa ci volesse per rivincere, alla fine sarei rimasto. In ogni caso, lo ringrazierò sempre per avermi permesso di allenare il Napoli".

L'edizione odierna de Il Mattino racconta di un club che non ha gradito le dichiarazioni e la tempistica di queste uscite: "De Laurentiis ha scelto di non replicare. Ha sussurrato ai suoi che «ognuno può pensarla come crede» ma magari quando ritroverà la parola che Conte gli ha sottratto, tornerà sul tema. Però, certo, al Napoli ha dato un po’ fastidio la scelta di Luciano Spalletti di far uscire la sua biografia “Il paradiso esiste ma quanta fatica” edito da Rizzoli, proprio nei giorni cruciali della lotta scudetto" spiega il quotidiano.