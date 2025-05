Lobotka stringe i denti: le ultime sulla possibilità di vederlo col Genoa

Stanislav Lobotka stringe i denti e ci prova: il conto alla rovescia è iniziato per capire se potrà essere della gara di domenica sera contro il Genoa. Questo l'aggiornamento sullo slovacco che arriva dal Corriere dello Sport, che scrive come Antonio Conte e il suo staff sperano di poter contare su di lui per la sfida cruciale di domenica sera al Maradona contro la squadra di Vieira.

Il centrocampista slovacco era stato costretto ad abbandonare il campo al 9’ del secondo tempo a Lecce, in seguito a un contrasto con Karlsson che ha provocato una torsione innaturale della caviglia destra. Nonostante la determinazione a proseguire, Lobotka ha dovuto cedere al dolore, lasciando il posto a Gilmour. Sarà proprio l'ex scozzese il candidato principale a guidare il centrocampo azzurro nel caso in cui lo slovacco non riuscisse a recuperare per la sfida al Grifone.