Lobotka out con la Juve, ma non solo: stimati i tempi di recupero

Stimati in due settimane i tempi di recupero per Stanislav Lobotka dopo l'infortunio rimediato in nazionale. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che scrive: "Lobotka si è fermato al 53’ di Slovacchia-Cipro, gli esami strumentali hanno certificato un’elongazione al bicipite femorale destro che lo fermerà per circa due settimane".