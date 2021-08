Luperto all'Empoli, è già pronto un ex per sostituirlo

Nikola Maksimovic potrebbe nuovamente firmare col Napoli, dopo essere andato in scadenza di contratto il 30 giugno scorso. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta dei prossimi movimenti nel reparto difensivo.

"Luperto a Empoli in prestito oneroso da 500mila euro più un diritto di riscatto da quantificare oggi (ma comunque esiguo). Dopo l'addio del difensore nella passata stagione al Crotone (ieri neanche in campo) rispunta il nome dello svincolato Maksimovic per completare il reparto"