"Mani inesistente di Vicari": Gazzetta categorica sul rigore revocato al Napoli

Per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport è inesistente il rigore prima assegnato e poi revocato al Napoli durante il match con la Spal dall'arbitro La Penna, che dopo aver consultato il Var ha cambiato la sua decisione. Categorica la rosea nella sua edizione odierna: "Allo stesso modo la tecnologia è stata determinante a Ferrara dove La Penna è tornato sui suoi passi dopo aver concesso un rigore al Napoli per un mani inesistente di Vicari. Non succedeva da un po’ e non se ne sentiva la mancanza: ieri in Spal-Napoli e due volte in Roma-Milan in campo sono finiti due palloni contemporaneamente. Si spera che siano sviste, non mezzucci".