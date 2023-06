Marfella verso l'addio: il Napoli non ha attivato l'opzione per il rinnovo

Il club aveva un'opzione per un prolungamento automatico, una clausola nel contratto che però è ormai scaduta e non è stata esercitata.

Addio, Napoli. Davide Marfella, uno dei due napoletani insieme a Gianluca Gaetano ad esser riuscito a vincere lo Scudetto con la squadra della propria città, dal 1° luglio non sarà più un calciatore azzurro. Il portiere classe '99 ha un contratto in scadenza tra due giorni, il 30 giugno, che a quanto pare non sarà rinnovato. Quantomeno non con la stessa intesa di quello attualmente in essere.

L'opzione non attivata

Il club aveva un'opzione per un prolungamento automatico, una clausola nel contratto che però è ormai scaduta e non è stata esercitata. Dunque, a meno che non sarà trovato un altro accordo, il 1° luglio l'ex Bari sarà svincolato. Su di lui è già piovuto qualche interesse dalla Serie C, così il terzo portiere dello Scudetto del Napoli potrebbe diventare il primo nella terza divisione del nostro calcio. A riferirlo è TMW.