Mario Rui a Mediaset: "Ancelotti? Rapporto ottimo, ma ora non posso parlare del Napoli"

Nel corso di Sportmediaset è stato intervistato il laterale del Napoli e del Portogallo, Mario Rui, che però non ha voluto affrontare l'argomento Napoli visto il silenzio stampa ordinato dal club: "Cosa è successo dopo il Salisburgo, eravate tutti d'accordo? Non posso rispondere a questa domanda, mi dispiace. Rapporto con Ancelotti? Il rapporto col mister è ottimo, ma non posso parlare del Napoli, ora sono in nazionale".