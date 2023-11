Mazzarri, svelata durata contratto: le cifre del suo stipendio

Emergono retroscena e novità relative all'ingaggio di Walter Mazzarri per la panchina del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Emergono retroscena e novità relative all'ingaggio di Walter Mazzarri per la panchina del Napoli. Il tecnico livornese guadagnerà un milione netto fino a giugno e ha firmato un contratto della durata di sette mesi che scadrà così al termine della stagione. A rivelarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

