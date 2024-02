Mazzocchi a Sky: "Questa partita ci serviva. Calzona? Ha saputo darci tantissimi concetti in poco tempo"

Il terzino del Napoli Pasquale Mazzocchi ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida contro il Barcellona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il terzino del Napoli Pasquale Mazzocchi ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida contro il Barcellona, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Calzona ha saputo darci tantissimi concetti in poco tempo, noi ora dobbiamo metterli in campo e ritrovare compattezza. Questa è una di quelle partite che in questo momento ci serviva giocare per la sua importanza".

Questa è una squadra abituata a prendersi le sue responsabilità, noi facciamo tutto per i nostri tifosi perché se lo meritano".