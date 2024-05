Meret a Dazn: "Difficile capire perché sia andata così. Ora vogliamo ritrovare la vittoria"

Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita contro la Fiorentina

Hai trovato una spiegazione a questo momento e a questa stagione?

"No, è difficile trovare una spiegazione. È un insieme di cose e di situazioni che si sono venute a creare, una situazione del genere non è facile per noi e per i tifosi. Però dobbiamo provare a chiudere al meglio e quindi a ritrovare la vittoria in queste ultime due partite".