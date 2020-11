Meret a Sky: "Non sono giornate normali, ma questa è l'occasione per dare felicità ai tifosi"

Alex Meret, portiere del Napoli, prima della sfida contro la Roma è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Non sono giornate normali, le emozioni sono tante. Il ricordo di Maradona in questa città penso si viva molto di più rispetto che da altre parti, è entrato a contatto con i tifosi, per i quali è una divinità. Ci saranno tante emozioni, questa sarà l'occasione per noi per dare felicità ai tifosi in questo momento".