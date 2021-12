Milan, Pioli a Dazn: "Non era sfida scudetto un mese fa e non lo è ora. Petagna dal 1'? Non cambia nulla per noi"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida di San Siro contro il Napoli.

Un mese fa sarebbe stata una partita scudetto, oggi? “Si può dire partita d’alta classifica. Un mese fa non valeva lo scudetto e non lo vale adesso. È comunque una partita importante e faremo del nostro meglio”.

Su Messias: “La qualità è sempre la chiave di tutte le gare. Bisogna fare le cose giuste al momento giusto, Junior ha la qualità per fare la giocata giusta”

Cosa cambia con Petagna? “Non so perché Spalletti abbia fatto questo scelta, non cambia tanto le nostre interpretazioni ma teniamo in considerazione le qualità dei nostri avversari”.