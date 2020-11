Moviola CdS: "Osimhen, non è rigore. Un gesto del nigeriano lo fa capire all'arbitro..."

Voto 6 all'arbitro Mariani per la direzione di Napoli-Sassuolo, anche se non c'è rigore per la formazione azzurra: "Sorvola forse con troppa nonchalance - scrive il Corriere dello Sport - su un contatto Lozano-Traore, si perde il rigore su Raspadori, ci sta la valutazione su Osimhne nel finale di gara". Sull'episodio dubbio, il quotidiano scrive: "Marlon e Osimhen si tengono entrambi, siamo appena fuori area, poi l'attaccante partenopeo fa tre passi e cade, questo convince Mariani che non può esserci stato fallo".