Moviola Gazzetta smentisce Mazzarri: "Nessun rigore, Mario Rui subisce fallo"

Sozza promosso per l'arbitraggio della sfida tra Cagliari e Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nella sua moviola scrive: "Nel secondo tempo, al minuto 73’ grandi proteste del Cagliari per un contatto in area napoletana fra Altare e Mario Rui, e un presunto fallo di mani di quest’ultimo. Episodio di cui nel post partita Mazzarri si è lamentato parecchio. Vediamolo. Da calcio d’angolo battuto da destra, su una palla a centro area Mario Rui e Altare ingaggiano un duello aereo: è vero che il difensore rossoblù fa valere una prestanza fisica superiore ma le immagini pizzicano il suo braccio sinistro in pressione sul costato di Mario Rui, con conseguente torsione di quest’ultimo, che poi forse sfiora la palla con la mano destra. Ma l’azione è giustamente interrotta da Sozza per fallo in attacco".