Napoli-Spal, probabili formazioni: almeno 4 cambi per Gattuso, tante assenze per Italiano

Dopo la vittoria di Cagliari, il Napoli è chiamato a dare continuità ai risultati sfruttando anche il calendario che proporrà in campionato sei medio-piccole di fila ed in questa giornata in particolare la sfida tra Milan e Juventus che può cambiare le distanze nell'alta classifica. Gli azzurri dovranno confermare l'ottimo approccio anche contro lo Spezia, non snobbando la squadra di Italiano che finora è stata tra le squadre più convincenti sul piano del gioco. Pur non avendo grandi individualità, lo Spezia costringerà il Napoli ad una partita tatticamente completa nel fare le scelte giuste sull'uscita dal basso degli uomini di Italiano, ma anche tecnicamente sulla pressione alta che solitamente fa tanto soffrire gli azzurri.

Per lo Spezia la vittoria manca da novembre, 3-0 a Benevento, ed è reduce da 3 ko di fila, ma tutti senza demeritare contro Verona, Genoa e soprattutto Inter, mettendo in difficoltà i nerazzurri come era già accaduto con la Lazio di Inzaghi. Per questo Gattuso non dovrebbe stravolgere l'undici visto a Cagliari, nonostante la necessità di ruotare la rosa visti gli altri 8 impegni in questo estenuante gennaio, ma almeno 4 cambi in quei ruoli dove le alternative sono più vicine ai titolari bisogna aspettarseli.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso deve fare ancora a meno di Koulibaly, Mertens ed ovviamente Osimhen, ma il recupero completo di Demme può portare a rotazioni anche a centrocampo con l'ex Lipsia in coppia con Bakayoko. In attacco potrebbe toccare a Politano, con Zielinski e Insigne dietro Petagna, con Lozano dunque come cambio offensivo, ma non è escluso anche l'impiego di Elmas da trequarti. In difesa, davanti a Meret, Hysaj potrebbe dare riposo a Di Lorenzo o più probabilmente a Mario Rui con Rrahmani che insidia uno tra Manolas e Maksimovic.

LE ULTIME SULLO SPEZIA - Tante assenze per Italiano che deve rinunciare a Ricci, Acampora e Bastoni positivi, oltre a Estevez e Chabot squalificati e Verde, Galabinov e Mattiello infortunati. La rosa lunga però permetterà di schierare una formazione competitiva: in attacco Gyasi e Farias larghi con Nzola al centro; in mezzo al campo Deiola e Pobega ai lati di Agoume mentre in difesa rientra l'ex Terzi, in coppia con Erlic (favorito su Ismajli) con Vignali a destra e Marchizza a sinistra.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

Ballottaggi: Manolas-Rrahmani 55%-45%, Zielinski-Elmas 60%-40%, Demme-Fabian 55%-45%, Politano-Lozano 60%-40%

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Marchizza; Deiola, Agoume, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano

ARBITRO: Mariani (Bresmes-Margani, IV: Ghersini, VAR: Banti, AVAR: Del Giovane)

Diretta TV su DAZN e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia/Napoli e diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita