Natan scalpita: spuntano le tre partite in cui potrebbe esordire da titolare

Rudi Garcia lo aveva anticipato: con gli impegni ogni tre giorni avrebbe dato molto più spazio alle rotazioni

TuttoNapoli.net

Rudi Garcia lo aveva anticipato: con gli impegni ogni tre giorni avrebbe dato molto più spazio alle rotazioni. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno che aggiunge: "Sarà impiegato anche Natan che dovrebbe partire titolare in una delle tre gare in trasferta contro il Genoa, lo Sporting Braga e il Bologna. Una maratona di otto giorni vissuti lontani dal Maradona che ha un cuore pulsante vivo con la prevendita per Napoli-Udinese e Napoli-Fiorentina".