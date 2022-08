Ndombele, l'esatta cifra del riscatto e l'ingaggio del francese

È iniziata così l'avventura italiana del nuovo centrocampista del Napoli, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Ndombele atterrato all'aeroporto di Ciampino, poi si è recato a Villa Stuart per le visite mediche durate circa quattro ore. È iniziata così l'avventura italiana del nuovo centrocampista del Napoli, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Ndombele arriva al Napoli in prestito oneroso a 500 mila euro più bonus con diritto di riscatto fissato a 32,5 milioni di euro, l’investimento per l’ingaggio è di 5 milioni lordi (2,5 netti), è fondamentale il contributo del Tottenham per saldare l’intera cifra. In serata Ndombele si è trasferito a Napoli, è giunto per la prima volta in città, se i tempi tecnici per il deposito del contratto e l’annuncio ufficiale lo consentiranno oggi potrebbe anche allenarsi a Castel Volturno".