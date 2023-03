Non c'è Man United che tenga: felice a Napoli, Kim non pensa al mercato

Kim Min-jae pensa solo al Napoli, mai come in questo momento. Nonostante le diverse voci di mercato, dalle sue parole si evince la volontà di giocarsi tutto

Nonostante le diverse voci di mercato, dalle sue parole si evince la volontà di giocarsi tutto in maglia azzurra, scrive il Corriere dello Sport: "E tutto diventa un ronzio che s’infrange contro il muro del Napoli, la difesa più impenetrabile della serie A, sec onda nei cinque campionati europei solo a quella del Barcellona e prima, in assoluto, nel Vecchio Continente, mettendo assieme le statistiche di ogni competizione: ventiquattro reti subite in trentasei partite rappresentano fisicità pure nei numeri, dànno consistenza a una superiorità che sta ovunque, non solo in attacco, e assorbano pure gli echi del mercato. Non c’è Manchester che possa, non ora; e non c’è tentazione che riesca ad alterare quell’equilibrio che ha fatto di Kim un nuovo eroe, quasi un invincibile, capace di spodestare Koulibaly dal podio degli affetti",