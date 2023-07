Nuova radio ufficiale SSC Napoli: si va verso l'accordo con Radio Crc

Radio Kiss Kiss Napoli, come sappiamo, non sarà più la radio ufficiale della SSC Napoli.

Da tempo, come sappiamo, la SSC Napoli cambierà radio ufficiale. I tifosi sono da tempo in attesa di sapere quale sarà la nuova emittente ufficiale del club, ma ormai non è un mistero ed il rumors che circola da settimane pare confermato. Dovrebbe trattarsi di Radio CRC, capitanata dal nuovo proprietario Salvatore Isaia che l’ha rilevata e rilanciata appena la scorsa estate. La trattativa è ormai in via di definizione. Radio Crc può già presentare giornalisti sportivi come Raffaele Auriemma, Massimo D'Alessandro e Salvatore Calise.