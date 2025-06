Ultim'ora Stop Osimhen! Sky: ultimo tentativo dell’Al-Hilal ma c’è il no definitivo

Victor Osimhen ha detto definitivamente di 'no' all’Al-Hilal: l’attaccante nigeriano, dopo settimane di trattative e numerose proposte al rialzo ricevute, ha respinto anche l'ultimo tentativo del club saudita. Come riporta il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, sembra ormai sfumata la possibilità per il Napoli di vendere subito Osimhen in Saudi Pro League, trasferimento che avrebbe agevolato e non poco la programmazione del calciomercato degli azzurri.

Nonostante tra i due club ci fosse l'intesa totale, in quanto l'Al-Hilal era pronto a pagare la clausola recissoria da 75 milioni di euro, è stato proprio il giocatore a bloccare l’affare: Osimhen ha infatti deciso di rifiutare il trasferimento in Arabia Saudita. Il club di Simone Inzaghi virerà su altri obiettivi, tra i vari nomi circolano anche quelli di Viktor Gyokeres e Mateo Retegui, mentre per l'attaccante nigeriano bisognerà aspettare di trovare un'altra squadra disposta a pagare l'intera cifra della clausola come il Napoli richiede. Un dettaglio non da poco considerando la situazione delle società europee.