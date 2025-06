Bonny, l'allenatore che lo fece esordire: "Ha ottime qualità e il bisogno di sentire fiducia"

Giuseppe Iachini, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Valzer di allenatori in A? Alcuni club lo scorso anno pensavano di far meglio, ma non sono arrivati risultati convincenti ed è giusto cambiare. Il calcio degli ultimi decenni è un po’ così, si pensa di fare un percorso con allenatori che hanno idee innovative e se queste non vanno poi pagano i tecnici.

Bonny? Ha esordito con me a 18 anni, intravedevo delle qualità importanti in prospettiva. Mi è capitato di far esordire Dybala, Icardi e posso dire che Bonny ha delle ottime qualità. Quando questi ragazzi fanno il salto devono avere una crescita e devono sentire la fiducia. Dipenderà molto dall’allenatore che avrà e dal fatto di doversi aspettare un ulteriore step”.