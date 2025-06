David si allontana dal Napoli e dalla Serie A, Sportitalia: grossa offerta dall'Arabia

Jonathan David sembrava ad un passo dal trasferimento al Napoli a parametro zero, poi a quanto pare gli azzurri hanno mollato l'affare per volere di Antonio Conte. Ora potrebbe essere tardi anche per un'eventuale retromarcia, in quanto per l'attaccante canadese suonano le sirene dall'Arabia Saudita.

Infatti, stando a quanto riportato dal giornalista Sportitalia Gianluigi Longari, al centravanti ex Lille è arrivata un'offerta da capogiro da un club di Saudi Pro League, e il calciatore con il suo entourage ci starebbe riflettendo seriamente. Dunque, né Napoli né Juventus, e nemmeno Europa: il futuro del talentuoso attaccante classe 2000 potrebbe davvero essere oltre il continente.