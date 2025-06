Ultim'ora De Bruyne-Napoli, proseguono i contatti. Sky: legali a lavoro per gli ultimi dettagli

Non sarebbe ancora chiusa del tutto la trattativa tra il Napoli e Kevin De Bruyne con il suo entourage. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, nelle ultime ore ci sarebbero stati ulteriori contatti tra le parti per lavorare sugli ultimi cavilli del contratto. Nessun ostacolo però, è solo questione di tempo perché il belga vesta la maglia azzurra.

Proprio questa sera, De Bruyne è sceso in campo per il suo Belgio contro il Galles, partita valida per la qualificazione ai Mondiali terminata sul risultato di 4-3. Il centrocampista ex Manchester City ha segnato il gol che ha deciso la gara: infatti, dopo l'iniziale 3-0 avviato da Lukaku, il Galles aveva addirittura rimontato ed è servita la qualità di De Bruyne per regalare il successo alla Nazionale di Rudi Garcia.