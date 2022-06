Olivera, scongiurata operazione: una settimana di riposo e sarà a Dimaro l'8 luglio

Sono notizie confortanti quelle che arrivano dall’Uruguay su Mathias Olivera

Sono notizie confortanti quelle che arrivano dall’Uruguay su Mathias Olivera. Per fortuna del Napoli gli esami strumentali effettuati dallo staff sanitario dell’Uruguay hanno evidenziato soltanto una distorsione del legamento interno del ginocchio sinistro e di conseguenza è stata scongiurata l’ipotesi di un intervento chirurgico. I sanitari del Napoli hanno sentito i colleghi sudamericani ma potranno constatare la situazione quando il giocatore verrà in Italia per il ritiro. Olivera adesso osserverà una settimana di riposo, poi inizierà la riabilitazione e sarà a Dimaro per l’inizio del ritiro l’8 luglio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.